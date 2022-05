16.05.2022, Sachsen, Dresden: Der Mond geht am Morgen während einer partiellen Mondfinsternis hinter der Frauenkirche und der Kuppel der Kunstakedmie mit dem Engel ·Fama· unter. An diesem Morgen können Schaulustige eine totale Mondfinsternis beobachten, allerdings nicht überall. Mancherorts wird der Mond bereits im Südwesten hinter dem Horizont verschwinden, bevor er vollständig in den Erdschatten eintaucht. So könnten Beobachter teils nur eine partielle Mondfinsternis verfolgen.