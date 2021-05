Am 20. März 2020 starb der US-amerikanische Country-Sänger Kenneth Donald „Kenny“ Rogers. Der gebürtige Texaner war rund 60 Jahre in der Musikbranche tätig, seine Tonträger wurden weltweit mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Zu seinen bekanntesten Liedern gehören „Ruby, Don't Take Your Love to Town“und „Islands in the Stream“. Rogers wurde 81 Jahre alt.