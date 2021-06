Helen McCrory spielte Draco Malfoys Mutter Narcissa in Harry Potter. Am 16. April verstarb die britische Schauspielerin an Krebs. Im Jahr 2017 wurde McCrory eine besondere Ehre zuteil: Sie wurde für ihre Arbeit in Fernsehen, Film und Theater mit dem dem britischen Ritterorden „Order of the British Empire“ ausgezeichnet.