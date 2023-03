König Charles heute in Deutschland Mit Diana, beim Friseur und im Hofbräuhaus: Die Bilder von Charles‘ Besuchen in Deutschland

13.11.1995, Berlin: Der damalige Prinz Charles von Großbritannien entscheidet sich für ein Glas Rotkäppchen-Sekt, das ihm Gastgeber Herbert Kunz in dessen Wohnung in Berlin-Hellersdorf anbietet. Neben Charles auf dem Sofa der damals siebenjährige Sohn Christian und Ehefrau Eva-Maria. Charles, der sich für Städtebau interessiert, informierte sich bei Familie Kunz über das Leben in einer Drei-Zimmer-Wohnung in der von tristen Plattenbauten geprägten Gegend im Nordosten von Berlin. Noch vor seiner Krönung besucht König Charles III. Deutschland. Dass Auslandsreisen der königlichen Familie interessante Bilder produzieren, lässt sich anhand der letzten Jahrzehnte nachverfolgen. Nach Angaben der britischen Botschaft war Charles rund 30 Mal offiziell in Deutschland, hinzu kamen private Besuche.