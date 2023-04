Fotostrecke Vorsicht, Zecken! Diese Arten gibt es und so gefährlich kann ihr Biss sein

Eine Auwaldzecke hat sich im Fell eines Hundes in dessen Haut festgebissen. Diese Art hat sich in den letzten Jahren in Deutschland weiter ausgebreitet und befällt neben Hunden auch Pferde. Menschen werden eher selten von Auwaldzecken heimgesucht. Die Zecke überträgt auch Babesien, die Erreger der „Hundemalaria“.