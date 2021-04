Die schwierige Situation von LGBTQ+-Personen in Russland illustriert dieses Foto von Oleg Ponomarev. Es zeigt Ignat, einen Transmann, mit seiner Freundin Maria in Sankt Petersburg. Nach einem 2020 in Kraft getretenen Gesetz dürfen Menschen das in der Geburtsurkunde eingetragene Geschlecht nicht mehr rechtsgültig ändern. Die Aufnahme wurde in der »Porträt«-Kategorie prämiert.