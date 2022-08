Die aus Südostasien stammende Vespa velutina (Asiatische Hornisse) breitet sich in Europa beständig aus. Frankreich ist bereits zu weiten Teilen besiedelt, aus den Nachbarländern kommen ebenfalls immer mehr Nachweise. In Deutschland gibt es Einzelfunde am Oberrhein, in Hamburg und neuerdings auch in NRW. Das erklärt der NABU.