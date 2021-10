Die geplante Nord-Ost-Tangente Bitburg, die den Kreisverkehr an der Albachstraße/B 50 mit der B 51 verbinden soll, nimmt weiter Form an. Nach dem Spatenstich im Oktober letzten Jahres ist mittlerweile die Brücke über die Eisenbahnstrecke bei der Kleingartenanlage fertiggestellt worden. Sie hat circa 830 000 Euro gekostet. Im ersten Bauabschnitt stehen noch zwei weitere Brücken über den Beilsbach und einen Wirtschaftsweg auf der Agenda. Laut dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein wurde zwischenzeitlich der Bauauftrag für diese beiden Brücken an eine regionale Firma erteilt, sie sollen 880 000 Euro kosten und im kommenden Jahr fertiggestellt werden.