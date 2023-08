Fotostrecke 1000-Jahr-Feier Kordel

1000-Jahr-Feier Kordel Im Jahr 1023 wurde das Dorf Kordel erstmals urkundlich erwähnt. Am Wochenende feierte die Gemeinde ihr rundes Jubiläum mit einem besonderen Historienspektakel. Auch Kordels Partnerstadt Sankt Goar beteiligte sich mit einer „echten“ und lebendigen Loreley an den Feierlichkeiten. „Ich bin sehr glücklich heute hier in unserer Partnerstadt Kordel zu sein und natürlich auch ein Stück Mittelrhein mitbringen zu dürfen“, verrät Katharina Blanckart, die mit einer 50-köpfigen Delegation aus dem Sagenland der Loreley angereist war.