125 Jahre Hilfer am Gleis, die Trierer Bahnhofsmission feiert Jubiläum Die Trierer Bahnhofsmission bietet seit 125 Jahren ein offenes Ohr für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Die Mitarbeiter bieten neben wichtigen Unterstützungsleistungen auch nette Gespräche, kleine Snacks, kalte und heiße Getränke an und haben immer ein offenes Ohr für kleine oder größere Probleme.