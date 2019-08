2019-08-16-18 Kirmes Nittel, Deutsch-luxemburgisches Weinhappening

Das deutsch-luxemburgische Weinhappening, das aus der Zusammenlegung der Nitteler St. Rochus-Kirmes und dem Machtumer Wäinschmaachen entstanden ist, war wieder ein großer Publikumsmagnet. Viele Besucher nutzten den kostenlosen Schiffspendelverkehr am Sonntag, um von Nittel nach Machtum und wieder zurück zu fahren. In Nittel spielten überzeugende Bands, die Stimmung war trotz des schlechten Wetters am Samstag, sehr gut. Neue Saar-Obermosel-Weinkönigin wurde Lea Zengerli aus Merzkirchen. Am verregneten Samstagabend lockte die Proklamation von Lea und ihren Prinzessinnen Karolin Klein und Julia Schuster hunderte Besucher vor die große Kirmesbühne.