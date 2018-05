28. Mehrener Lehwaldlauf

Zum 28. Mal lud der SV Mehren zum Lehwaldlauf ein. 121 Läufer und Walker kamen am Maifeiertag auf der nahezu ausschließlich durch Wald führenden Strecke ins Ziel auf dem Mehrener Sportplatz. Durch den Sturm am Vortag musste noch ein am Morgen umgefallener Baum zersägt werden, damit auf dem Parcours gelaufen werden konnte. Bei kühlen Temperaturen und Wind gewannen Yvonne Engel vom Lauftreff Schweich und Thorsten Ringer vom SC Schalkenmehren den Hauptlauf über zehn Kilometer. Zum 28. Mal lud der SV Mehren zum Lehwaldlauf ein. 121 Läufer und Walker kamen am Maifeiertag auf der nahezu ausschließlich durch Wald führenden Strecke ins Ziel auf dem Mehrener Sportplatz. Durch den Sturm am Vortag musste noch ein am Morgen umgefallener Baum zersägt werden, damit auf dem Parcours gelaufen werden konnte. Bei kühlen Temperaturen und Wind gewannen Yvonne Engel vom Lauftreff Schweich und Thorsten Ringer vom SC Schalkenmehren den Hauptlauf über zehn Kilometer. weniger

