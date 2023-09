30. Jubiläumstreffen der Oldtimerfreunde in Hillesheim Am vergangenen Wochenende feierten die Oldtimer und Veteranen IG Hillesheim ihr 30. Jahreshaupttreffen auf dem Viehmarktplatz und in der Markthalle. Viele hunderte Besucher waren gekommen um die faszinierenden Oldtimer auf zwei oder vier Rädern zu bestaunen.