Feier 31. Bungert Oktoberfest in Wittlich - Fassanstich am Freitag

31. Bungert Oktoberfest in Wittlich - Fassanstich am Freitag "O-Zapft iss": Am Freitagabend wurde das 31. Bungert Oktoberfest in der Festhalle in Wittlich eröffnet. Zum Fassanstich mit Bürgermeister Joachim Rodenkirch kamen auf Einladung von Festwirt Winfried Bungert die Vertreter der Bitburger und der Paulaner Brauerei. Für ein erstes Stimmungshoch sorgten die Formation Tollhaus.