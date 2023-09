31. Bungert Oktoberfest in Wittlich - Knossi und Tollhaus Am Eröffnungswochenende des 31. Bungert Oktoberfeste in Wittlich sorgten Knossi und die Formation Tollhaus für fantastische Stimmung im größten Oktoberfestzelt außerhalb Bayerns. An den kommenden Wochenende bis zum 31. Oktober wird bekannten "Malle-Stars" weitergefeiert.