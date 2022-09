Morbacher Herbstmarkt Zum 32. traditionellen Bauern- und Herbstmarkt zog es am Wochenende wieder viele Menschen in den Morbacher Ortskern. An zahlreichen Ständen konnten Besucher am Sonntag ab 11.00 Uhr allerlei Handgefertigtes entdecken. Aus Naturprodukten gefertigten Deko- und Drechselartikeln, individuelle und selbstgenähte Babykleidung sowie Schmuck und handgefertigte Bodybags, Rucksäcke und Kosmetiktäschchen. Auch, wenn aufgeklappte Regenschirme zum Großteil das Bild am Sonntag Nachmittag im Morbacher Ortskern prägten, so hielt das regnerische Wetter nur wenige Menschen vom Bummeln und Shoppen ab.