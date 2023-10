Fotos 33 + 2 Jahre erstes Husarenregiment Schweich

Da staunten einige Menschen am Samstagabend rund um das Bürgerzentrum in Schweich, als Fastnachtsbegeisterte zur 35. Geburtstagsfeier des ersten Husarenregiments der Narrengilde Stadthusaren Schweich kamen. Mit Fackeln zog es in die Halle ein. Für die rund 300 Karnevalsfreunde gab es Beförderungen und Ehrungen sowie einen Rückblick auf die bewegte Historie. Viel Applaus bekamen die Tänzerinnen und Tänzer, das Solomariechen sowie Julian Porten, Landesmeister und Deutscher Meister. Musikalisch begleitete die Feier die Trierer Stadtgarde Augusta Treverorum. Viele befreundete Karnevalsvereine haben gratuliert. Emotionaler Höhepunkt war ein großer Zapfenstreich, gespielt von der Bergmannskapelle Fell. Im Anschluss gab es eine After-Show-Party.