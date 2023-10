Tiere Rassegeflügelausstellung im Bürgerhaus Wallersheim

Miss-Wahl in Wallersheim: Wer hat das schönste Federkleid 37. Rassegeflügelausstellung RGZV Hocheifel Kreisverbandsvorsitzender Manfred Ritter (vorne links) begrüßte Aussteller, Mitglieder des Vereins und Gäste im Bürgerhaus Wallersheim. In ruhiger Atmosphäre – vollkommen stressfrei – präsentierten sich liebevoll aufgezogene Rassetiere der Öffentlichkeit. „Unser Hobby ist eine naturverbundene und verantwortungsvolle Freizeitbeschäftigung, in der vor allem die Freude am Umgang mit den Tieren im Vordergrund steht“, so der Vorsitzende. Damit leistet der RGZV Hocheifel einen großen Beitrag zur Artenerhaltung und Rassevielfalt.