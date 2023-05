Fotos 59. Wolsfelder Bergrennen

An Pfingstsonntag und Pfingstmontag findet auf der 1,64 Kilometer langen Strecke von Wolsfeld in der Südeifel hinauf nach Wolsfelderberg die 59. Auflage des zur Deutschen Bergmeisterschaft zählenden Rennens statt. Insgesamt 193 Starter haben sich für das Event, zu dem bei schönem Wetter bis zu 5000 Besucher an zwei Tagen erwartet werden, angemeldet. Mit dem Leiter der Strekensicherung, Christoph Schackmann, haben war am Dienstagabend während der Aufbauarbeiten den Kurs inspiziert.