Regionalliga Südwest: SV Eintracht-Trier 05 - FK 03 Pirmasens Regionalliga Südwest: SV Eintracht-Trier 05 - FK 03 Pirmasens

Die Partie im Burg-Stadion in Thallichtenberg gewann die Eintracht mit 2:1 - nach schleppendem Beginn in der ersten Halbzeit. Ein anderes Bild nach der Pause. Durch ein Geschenk des FKP kam Trier nach einer Stunde zum Ausgleich (Kokon Sossah nutzte einen Patzer). Es war das Signal für gute letzte 30 Minuten. Und sich auch belohnte. Mirko Schuster traf sehenswert - er zimmerte den Ball aus 25 Metern in den linken oberen Winkel.