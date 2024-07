Die größte Handwerksmesse in Rheinland-Pfalz fand unter besten Bedingungen an diesem Wochenende in Trier statt. Kunsthandwerker*innen aus ganz Deutschland sind angereist um ihre diversen Produkte und Fertigkeiten der Öffentlichkeit zu präsentieren

Bündnis Kunsthandwerk RLP e.V. lud ein zur 42. Trierer Handwerkermesse