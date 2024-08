Konzert: Kettcar - Gute Laune ungerecht verteilt Konzert: Kettcar - Gute Laune ungerecht verteilt

TRIER Kettcar ist wieder zurück. Im Rahmen der diesjährigen Sommertour "Gute Laune ungerecht verteilt" haben die Hamburger nach bisherigen Stationen in vielen Teilen von Europa, u.a. in Österreich, Schweiz, Deutschland und zuletzt in Dänemark, Halt im Brunnenhof in Trier gemacht. Bei sommerlichen Temperaturen sorgte die Indierock-Band für einen ausgelassenen Abend.