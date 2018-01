Nachtumzug in Karl

Die Karnevalfreunde Karl eröffneten den bunten Reigen der Nachtumzüge in der Region um Wittlich Land. Mit 12 Fuß- und Wagengruppen starteten sie mit Licht, Prunk und Farben in die Nacht. Rund 120 Akteure machten Stimmung auf den Gassen in Karl. Mehrere Hundert Zuschauer bejubelten die Gruppen in dem relativ kleinen Ort der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Und weil es so schön ist und die Besucher offenbar nicht genug bekommen konnten, zogen die Aktiven gleich mehrere Male um die Gemeindehalle. Närrinnen aus Großlittgen, Bettenfeld, Gransdorf, Minderlittgen, Wallscheid und Eisenschmitt zogen mit den Freunden aus Karl mit, bevor sie sich dann im Gemeindesaal zu Tanz und Musik trafen und bis in die Morgenstunden ausgelassen den Erfolg des nunmehr 11. Nachtumzugs in Folge feierten. Die Karnevalfreunde Karl eröffneten den bunten Reigen der Nachtumzüge in der Region um Wittlich Land. Mit 12 Fuß- und Wagengruppen starteten sie mit Licht, Prunk und Farben in die Nacht. Rund 120 Akteure machten Stimmung auf den Gassen in Karl. Mehrere Hundert Zuschauer bejubelten die Gruppen in dem relativ kleinen Ort der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Und weil es so schön ist und die Besucher offenbar nicht genug bekommen konnten, zogen die Aktiven gleich mehrere Male um die Gemeindehalle. Närrinnen aus Großlittgen, Bettenfeld, Gransdorf, Minderlittgen, Wallscheid und Eisenschmitt zogen mit den Freunden aus Karl mit, bevor sie sich dann im Gemeindesaal zu Tanz und Musik trafen und bis in die Morgenstunden ausgelassen den Erfolg des nunmehr 11. Nachtumzugs in Folge feierten. weniger

