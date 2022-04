(red) „Cabino Royale - Um jeden Punkt gepokert“: Unter diesem Motto wurden am 18. März am Humboldt-Gymnasium Trier in einer sehr stimmungsvollen Feier die Abiturzeugnisse vergeben. 71 Abiturientinnen und Abiturienten erhielten ihr Reifezeugnis aus den Händen von Schulleiter OStD Carsten Stiller.

Der Abiturjahrgang 2022 am HGT

Stammkurs Biologie (Leitung: Martina Neuffer): Al-Sammarraie, Rawasee, Trier; Berger, Alicia, Trier; Brandstätter, Nelly, Trier; Ernst, Tom, Lorscheid; Hild, Luca, Trier; Hoffmann, Frieda, Trier; Högner, Marla, Trier; Illgen, Marie, Trier; Krapp, Nils, Konz; Krieg, Jule, Trier; Maier, Vanessa, Trier; München, Jana, Trier; Philipps, Jan, Trier; Schöler, Mara, Trier; Schüller, Jule, Trier; Theis, Simon, Trier; Van Wyk, Robyn, Konz; Wallerius, Theresa, Trier; Witz, Lara, Trier; Zechmeister, Elisa, Trier

Stammkurs Englisch (Leitung: Anne Feld): Dengler, Dominik, Trier; Donwen, Lara, Trier; Drzyzga, Jennifer, Greimerath; El, Ghetmi, Trier; Grandjean, Sina, Trier; Kaiser, Oliver-George, Trier; Kapfenberger, Dana, Trier; Kunduru, Rozerin, Trier; Müller, Linsey, Igel; Navakumar, Tharshana, Igel; Pfeiffer, Bela, Trier; Pfeiffer, Floris, Trier; Schieffer, Jonas, Trier; Stoeckel, Emma, Trier; Stülb, Amelie, Trier; Thielen, Luise, Trier; Zwicker, Marie, Trier

Stammkurs Französisch (Leitung: Geoffroy Drouville): Blau, Nele, Trier; Daragmeh, Noah, Trier; Degen, Alexander, Trier; Dekyndt, Nolan, Trier; Eckermann, Leonie, Trier; Eitel, Kathrin, Trier; Geibel, Elena, Trier; Glieden, Sofia, Trier; Kohls, Naomi, Schöndorf; Lienkamp, Jakob, Pluwig; Nellinger, Pauline, Morscheid; Niehl, Bence, Trier; Pütz, Clara, Trier; Reutlinger, Amelie, Igel; Rothkugel, Franciska, Wincheringen; Schönhofen, Lara, Trier; Thevenin, Sarah, Trier; Vieh, Alicia, Wincheringen; Voss, Jule, Trier

Stammkurs Mathematik (Leitung: Anke Saxler): Demmer, Tom, Trier; Esperstedt, Benedikt, Trier; Franzen, Linus, Trier; Frick, Tobias, Trier; Görgen, Hanna, Senheim; Hoppe, Tom, Trier; Iorga, Denise, Trier; Jansen, Julius, Trier; Maser, Gabriel, Trier; Pickan, Carolina, Trier; Saba, Maha, Trier; Schröder, Theo, Trier; Schwalbach, Amelie, Trier; Tasarek, Franziska, Trier; Widua, Jonas, Trier.

⇥Foto: Geoffroy Drouville/ Björn Alt