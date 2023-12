Fotos Adventsmarkt im ehemaligen Kloster Himmerod

Adventszauber im ehemaligen Kloster Himmerod: Im Kreuzgang, Refektorium und Parlatorium konnte man sich am Wochenende in besonderem Ambiente in eine festliche Weihnachtsstimmung versetzen lassen. In den bunt illuminierten Gängen der Abtei, mit Angeboten regionalen Kunsthandwerks und auch im Außenbereich war allerlei zu sehen. Kulinarisch gab es Traditionelles und Außergewöhnliches. Insgesamt 50 Aussteller verzauberten die Besucherinnen und Besucher.