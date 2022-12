Das Öffnen des ersten Türchens eines Adventskalenders ist immer ein sehr besonderer Moment: Das Warten hat endlich ein Ende und das Runterzählen der Tage bis zum Weihnachtsfest kann beginnen. Vor dem Öffnen beginnen die Gedanken zu kreisen: Was erwartet uns als TV-Redaktion? Werden wir nun täglich mit Schamesröte im Gesicht das nächste Türchen unseres erotischen Adventskalenders öffnen? Was wird dieser ungewohnt offene Umgang mit dem Thema Sex mit uns machen? Können wir uns an Heiligabend noch unbefangen in die Augen schauen?

Tag Eins bringt – nunja – zunächst eine gewisse Ernüchterung: eine Massagekerze Winterapfel verbirgt sich in der Auftaktbox. Eine winzige Metallschale gefüllt einer doch arg an schnödes Parafin erinnernden Füllung. Ist das etwa Brennpaste für Fonduetöpfe?

War meine Erwartungshaltung vielleicht zu hoch? Statt pikant, anrüchig und verwegenen, kommt ein Geschenkchen aus der Box, das so auch locker aus jedem Kosmetik-Kalender stammen könnte. Wir wollten doch Aufregung, Unerwartetes, etwas über das wir reden können? Stattdessen stellt sich ein leichtes Hungergefühl ein. Immerhin riecht es in der Volksfreund-Redaktion nun schon etwas weihnachtlicher.

Und nüchtern betrachtet passt der Auftakt zum erotisch adventlichen Countdown dann letztlich doch sehr gut: Wir zählen schließlich die Tage bis zur Geburt Christi, also dem Moment, an dem das Licht der Welt auf die Erde kam. Konsequenter wäre ein subtiler Bezug auf die religiösen Ursprünge des Kalenders doch letztlich nicht unterzubringen gewesen.

Aber nun Hand aufs Herz: Bin ich in der Stimmung für eine Massage? Nein – nicht so richtig. Das mag an der fehlenden intimen Atmosphäre der TV-Redaktionsräume liegen, am Unwillen mit dem Arbeitsplatz etwas Erotisches zu verbinden oder schlicht auch an der leichten Benommenheit, die sich seit dem Entzünden der Kerze einstellt. Doch was soll das Schwadronieren: Das duftende Lichtlein bringt etwas Gemütlichkeit in den Dezemberanfang, der Auftakt ist gemacht und die Massagekerze riecht deutlich besser als sie aussieht. Der Dezember kann nur erotischer werden.