Adventssamstag in Trier Die Trierer Innenstadt zeigt sich zur Adventszeit von ihrer schönsten Seite und begeistert mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und Geschenkideen. Auch wenn der Andrang in der Innenstadt am zweiten Adventssamstag überschaubar war, menschenleer war die Trierer Einkaufsmeile nicht. Viele Gäste aus den Niederlansden , Frankreich und Luxembourg zog es am Vormittag auf die Trierer Shoppingmeile. Ein traditioneller Anziehungspunkt auf dem gut gefüllten Weihnachtsmarkt war natürlich der Glühweinstand auf dem Hauptmarkt.