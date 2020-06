Am Montag war die „Night of light“, die Nacht der Lichter. An vielen Orten bundesweit und in der Region machten Menschen aus der Veranstaltungsbranche mit Licht-Installationen auf ihre corona-bedingte Notlage aufmerksam. So beleuchteten Mitarbeiter regional betroffener Unternehmen auch im Raum Bitburg ausgesuchte Objekte wie Schloss Weilerbach, den Altbau der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, die Bitburger Stadthalle, das Rathaus der Verbandsgemeinde Prüm und auch die „Schapp“ in Spangdahlem. Alles eingehüllt in rotes LED-Licht signalisierte die Branche damit die Gefahr von massenhaft drohenden Insolvenzen.