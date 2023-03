Fotostrecke Amokalarm im Gerolsteiner Gymnasium: Großübung von Polizei und DRK

Amokalarm im Gerolsteiner Gymnasium: Großübung von Polizei und DRK Am Samstag fand eine gemeinsam Einsatzübung von Polizei und DRK im St. Matthias Gymnasium in Gerolstein statt. Rund 130 Einsatzkräfte übten für den Ernstfall einer Amoktat in der Schule.