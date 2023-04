Moselschleuse Arbeiten am Fluss

Schleuse Detzem - Flusskreuzfahrten haben sich verdoppelt, 2024 werden Arbeitsplätze nach Trier verlagert Die Staustufe in Detzem ist die höchste Moselschleuse mit 9 Metern Höhe und die zweithöchste Staustufe auf deutschem Boden. Seit mehr als 35 Jahren arbeitet Carsten Maly Woche für Woche in der Schleusenanlage in Detzem. Er kennt jeden Handgriff. Weiß, worauf es ankommt, wenn eines der langen Frachtschiffe wieder durchgeschleust werden muss. Allerdings geht im nächsten Jahr für die sechs Mitarbeiter der Schleuse Detzem eine Ära zu Ende.