ATK-Gala Die große ATK-Gala der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval begeisterte am Samstag Abend über 1000 Karnevaliostinnen und Karnevalisten in der Trierer Europahalle. Höhepunkt war neben der Inthronisierung des Trierer Prinzenpaares die Verleihung des mit 5555,55 Euro dotierten Kaiser-Augustus-Orden an Reiner Calmund. Tänze zeigten die Kindergarde des Igeler Karneval Vereins, Regimentstanz der Stadtgarde, Showtanz goldene Kooben des KC Euren, Gardetanz Burgnarren Trier-Irsch, Showtanz riote Funken. Musik kam von der Pratzbähnt, de Hofnarren, Leiendecker Bloas und Chris Steil mit Band.