Pater Pater Stephan Reimund Senge ist mit vielen Eindrücken aus dem Sudan zurückgekehrt. Dort gab es während seines Aufenthalts eine Flut, so dass es nur mit dem Kahn weiterging. Mit Bildern verarbeiten Kinder das Hochwasser. Der Himmeroder Mönch besuchte Schulen in Boma und Turalei, traf Bischof Taride Taban, den er seit vielen Jahren kennt und feierte Gottesdienste, bei denen Christen und Muslime gemeinsam beten. Er bringt Bilder aus dem Alltag im Südsudan mit - von einer Frau an einer Wasserstelle, einer Herde von Bickelrindern und einer Marktszene in Turalei. Fotos: Martin Möller/privat