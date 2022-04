Ausstellungseröffnung "Roland Fischer- in Bild geschrieben/written an Image" Haus Beda Bitburg Fotograf Roland Fischer stellt bis zum 24. Juli in Bitburg im Haus Beda aus. Es werden Arbeiten aus seiner gesamten Schaffenszeit zu sehen sein. "Roland Fischer- in Bild geschrieben/written images" wurde nun eröffnet.