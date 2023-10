Alte Bilder und Modelleisenbahn zum Jubiläum Fotoausstellung 150 + 2 Jahre Eifelstrecke in Bitburg

Historische Fotoausstellung 150( +2) Jahre Eifelstrecke in Erdorf Die Eifelbahnstrecke wurde im Jahr 1871 eröffnet. Für Erdorf und die Region hatte der Bau der Eisenbahn eine überragende Bedeutung. Das 150-jährige Bestehen der Eifelstrecke fiel in die Zeitspanne der Pandemie und konnte deshalb nicht gebührend gefeiert werden. Am Wochenende fand jetzt eine Ausstellung im Bürgerhaus in Erdorf statt, in der historische Fotoaufnahmen gezeigt wurden.