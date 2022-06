Bau einer Behelfsbrücke Maschinen- und LKW-Behelfsbrücke für Ehranger Kyllbrücke

Trier-Ehrang. Schwebende 26 Tonnen unter heißer Junisonne: Schwerlast am gewaltigen Kran hängt am frühen Samstagabend an der Einmündung Ober-/Friedhofstraße in Ehrang über den Baumkronen. Im Auftrag der Stadtverwaltung verlegt das Technische Hilfswerk (THW) in Zusammenarbei mit der Trierer Kranfirma Steil eine 16 Meter lange und 26 Tonnen schwere Behelfsbrücke, die direkt neben dem bekannten Ehranger „Pastorengrab“ die dortige Kyllinsel mit der Friedhofstraße (B 422) für rund vier Monate verbinden wird. Im Einsatz mit 28 Helgerinnen und Helfern sind die THW-Ortsverbände Trier, Bitburg und Bad Kreuznach mit den Einsatzleitern Tobias Knapp und Julian Lehnart. Es geht darum, über diese Behelfsverbindung einen Weg für schweres Baugerät und LKW zu schaffen. Die Stadt plant, mit verschiedenen Firmen die Kyllinsel von Treibgut, Sedimenten und Baumresten zu räumen, die bei der Flutkatastrophe 2021 von den Wassermassen dort angeschwemmt worden waren. Nach Angaben von Triers Baudezernent Andreas Ludwig, der am Ort ist und Michael Eiden vom Amt „Stadtraum Trier“, war die vom Land geförderte Aufräumaktion erforderlich, um neue Gefahren durch mögliche künftige Kyllhochwässer von Ehrang abzuwenden oder wenigstens zu mindern. Ludwig: „Das dort abgelagerte Material würde bei einem neuen Hochwasser zur gefährlichen treibenden Masse werden und der Durchlauf an der Friedhofstraße wäre es durch die angelagerten Sedimente stark eingeengt. Ein gefährlicher Staueffekt könnte die Folge sein.“

Übrigens präsentiert Michael Eiden vom Amtv mit den Kassenbons die Hitzerechnung nach zwei Tagen THW-Einsatz: Rund 200 Flaschen Wasser (36 Kisten) und mehrere Kisten Limo und Cola. Den Getränkemarkt in Sichtweite hat’s gefreut.