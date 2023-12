Fotos Bauern aus der Region demonstrieren in Berlin

In Berlin gibt es heute (Montag, 18. Dezember) eine große Demo von Landwirten aus ganz Deutschland. Sie protestieren gegen Pläne der Ampelregierung, die Landwirten die Agrardieselsubvention und Befreiung von der KfZ-Steuer streichen will, was für die Bauern höhere Kosten bedeuten würde. Das Motto des Protests, der unter anderem mit Traktoren stattfindet: „Zu viel ist zu viel! Jetzt ist Schluss!“ Mit dabei sind auch Landwirte aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich.