Bauernmarkt und Verkaufsoffener Sonntag in Bitburg Am Sonntag fand der traditionelle Bauernmarkt statt, der mit einem verkaufsoffenen Sonntag und bei herrlichem Spätsommerwetter tausende Besucher nach Bitburg lockte. Beim größten Bauernmarkt der Region boten rund 50 Aussteller ihre Produkte an.