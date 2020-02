Nach zweieinhalb Jahren Planung könnte es in diesem Jahr mit der Erschließung eines neuen Baugebiets am Sandborn am nordwestlichen Stadtrand von Gerolstein etwas werden: Ein weiteres Lärmgutachten geht davon aus, dass ein Nebeneinander von Wohnbebauung und Schießstand in einigen Hundert Metern Entfernung möglich ist.