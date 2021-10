Die Pläne der Architekten Berdi: Hinter historischer Bebbauung am Kreisverkehr in der Friedrichstraße in der Wittlicher Innenstadt soll ein viergeschossiger Neubau mit Staffelgeschoss entstehen. Die beiden denkmalgeschützten Gebäude an der Straße, das grüne Haus sowie eine marode Tabakscheune, sollen aus städtebaulichen Gründen weitestgehend erhalten bleiben. Dort soll ebenfalls Wohnraum entstehen.