Benfizkonzert mit Sylvia Nels und Achim Weinzen in der Pfarrkirche Bickendorf Am Freitagabend musizierten die Mundartsängerin Sylvia Nels und der Musiker Achim Weinzen in der Pfarrkirche in Bickendorf. Der Erlös des Konzertes ist für der Jugend- und Seniorenarbeit in der Gemeinde Bickendorf bestimmt. Rund 90 Zuhörer verfolgten das Konzert.