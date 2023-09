Neuer Thriller Lesung von Bestsellerautor Arno Strobel in Baustert bei Bitburg

Arno Strobel hat in Baustert seinen aktuellen Psychothriller vorgestellt. Der Gemeindesaal des Jugendhauses war mit 100 Zuhörern ausverkauft. Strobel ist bekannt für seine immer neuen Erzählansätze, dieses Mal präsentierte er mit „Der Trip“ einen besonders verzwickten Plot. Strobel ist ein geborener Entertainer. Seine Mutter hätte zwar lieber Liebesromane von ihm, doch dies wird ein frommer Wunsch bleiben. Ausgiebig ging der Bestsellerautor auf die zahlreichen Fragen des Publikums zu seiner schriftstellerischen Herangehensweise und seinem Leben als hauptberuflicher Autor mit all seinen Zwängen ein. Einen Entschluss bereut er nicht – mit 51 Jahren seine sichere Stelle als IT-Projektleiter einer Bank in Luxemburg aufgegeben zu haben für eine Existenz als freier Schriftsteller.