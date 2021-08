Damit eine der beiden Ferienwohnungen in Geisfeld komplett barrierefrei erreichbar ist, haben die Alts einen Aufzug an das Haus angebaut, das zuvor drei Jahre lang leer stand. Insgesamt 500 000 Euro haben sie in ihre "Erholungsoase" investiert, wurde dabei mit 200000 Euro aus dem EU-Leaderprogamm unterstützt.