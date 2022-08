Die WTD 41 der Bundeswehr auf dem Trierer Grüneberg Sie ist eine von insgesamt sieben wehrtechnischen Dienststellen der Bundeswehr in Deutschland, die WTD 41 in Trier. Hier kommen landgebundene Fahrzeuge sowie ihre dazugehörigen Komponenten (Antriebs- und Fahrwerkskomponenten, elektrochemische Energiequellen und -speicher, Kraftfahrzeugelektrik, Prüftechnik, Autonomes Fahren, Robotik und Vetronics) auf den Prüfstand bevor diese zum Einsatz kommen. Auch das Eisenbahnwesen der Bundeswehr sowie die Pionier- und Truppentechnik gehört mit zum Aufgabenbereich. Für das rollende Material bedeutet das den absoluten Härtetest. Hier müssen Fahrzeuge vom Kleinwagen bis zum Kampfpanzer ihre Standfgestigkeit unter Beweis stellen. Dazu stehen verschiedene Prüfstände und Erprobungsbahnen zur Verfügung, auf denen fast alle Untergründe simuliert werden können. Bevor Fahrzeugneuentwicklungen oder neue Komponenten in den Dienst dern Bundeswehr gestellt werden, müssen diese erst einmal zeigen, das sie auch halten, was sie versprechen. Betriebssicherheit und Zuverlässigkleit stehen hier an oberster Stelle. Die WTD 41 in Trier bietet besonders jungen Menschen, die Zugang zu technischen Berufen suchen, eine attraktive und moderne Ausbildungsstätte rund um die Berufe Elektrotechniker, Elektroniker und Kraftfahrzeugmechatroniker.