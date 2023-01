Einsteigen bitte: Gleich neben dem Trierer Hauptbahnhof stand bis Ende das Zweiten Weltkriegs das Empfangsgebäude der Moselbahn. Die Strecke führte ursprünglich auf der rechten Moselseite von Trier bis nach Bullay. Am 1. Februar 1968 war endgültig Schluss mit dem Personenverkehr. Bis dahin war es ein gewohntes Bild, dass Reisende in der heutigen Kürenzer Straße (früher Holzstraße) in die Moselbahnzüge stiegen.