Sari Schorr Ducsaal Blues-Rock vom Feinsten mit der großartigen Sari Schorr aus New York, live im nicht ganz vollen Ducsaal in Freudenburg. Club-Chef-Manfred Weber appelliert an die Zuschauer, wieder zu den Konzerten zu kommen, damit solche hochwertigen Live-Events auch weiterhin möglich sind. (TV-Foto: Dirk Tenbrock)