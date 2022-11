Wittlicher Weihnachtstage eröffnet Wenn in der Wittlicher Altstadt die weihnachtliche Illumination für eine stimmungsvoller Atmosphäre sorgt und es am Platz an der Lieser nach frisch gebrannten Mandeln und Wafeln duftet, dann ist wieder Zeit für die traditionellen Wittlicher Weihnachtstage. Am vergangenen Freitag eröffnete Bürgermeister Joachim Rodenkirch im Beisein von Claudia Jacoby, Vorsitzende vom Stadtmarketing e.V., die Wittlicher Weihnachtstage 2022.