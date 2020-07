"Bitburg sind wir" - Achim Weinzen musiziert am Spittel

BITBURG (rh) „Wir wünschen uns einfach nochmal ein Stück Normalität“, sagte Uschi Karls und applaudierte dem Musiker Achim Weinzen. Der musizierte am Samstag im Rahmen der „Bitburg sind wir“ Aufkleberaktion auf dem Spittel und darüber freuten sich nicht wenige. Selbstverständlich wurden die Vorgaben zu Abstand und Hygiene eingehalten. „Die aktuelle Situation, ausgelöst durch den Covid-19 Virus, ist für alle Gewerbetreibenden in vielerlei Hinsicht herausfordernd. Unsere Betriebe sind das, was Bitburg lebenswert, spannend und einzigartig macht. Wir hoffen alle, dass sich alles bald normalisiert“, sagte Peter Hein, 2. Vorsitzendes Gewerbevereins Bitburg.