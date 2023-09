BitburgART - Vernissage in der Kreissparkasse Am Freitag fiel der Startschuss für die Kunstausstellung BitburgART. Mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler stellen in 27 Galerien verteilt im Stadtgebiet von Bitburg ihre Werke aus. Am Abend fand die Vernissage in der Schalterhalle der Kreissparkasse statt. Die Galerien sind bis zum 3. Oktober 2023 geöffnet.