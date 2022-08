Benefizkonzert Deutsches Ärzteorchester Haus Beda BItburg Bläsersolisten des Deutschen Ärzteorchesters geben Benefizkonzert in Bitburg „Kammermusik mit Freunden spielen und dabei noch etwas Gutes bewirken“: Unter dieser Devise traten zehn MusikerInnen des Kammerensembles des Deutschen Ärzteorchesters am Freitagabend im Haus Beda in Bitburg auf. Der gebürtige Eifeler Holger Simon, seit 30 Jahren Fagottist an der Deutschen Oper Berlin sowie seit fünf Jahren Dirigent der Bläsersolisten des Deutschen Ärzteorchesters, leitet das Ensemble. Besonders genießt er Auftritte in seiner alten Heimat. „Es ist uns eine große Freude, hier sein zu dürfen und die Tafel zu unterstützen“, sagte er. In der Nordeifel konzertierten die Bläsersolisten des Deutschen Ärzteorchesters bisher in Mechernich-Roggendorf, in der Basilika Steinfeld und in Euskirchen und nun zum ersten Mal in Bitburg. „Einige haben auf ihren Urlaub verzichtet, um hierher in die Eifel zu kommen. Die Mitglieder des Ensembles kommen aus allen Teilen Deutschlands, von Travemünde bis Wangen im Allgäu“, berichtete Simon.

Zur Aufführung kamen Werke von Strauss, Humperdinck, Schumann, Bach und Gounod. Im gut besuchten Haus Beda überzeugten die ehrenamtlich musizierenden Kammermusiker mit ihrem hohem Niveau und exzellenten Können. Erst nach drei Zugaben durften sie sich vom Publikum verabschieden. Als einziger Nicht-Mediziner war Thomas Rippinger - stellvertretender Leiter der Kreismusikschule Bitburg-Prüm - in Bitburg mit von der Partie. Er vertrat an der Klarinette eine schwangere Kollegin des Ensembles. Der Eintritt war frei und Spenden erwünscht, der Erlös des musikalischen Abends in Bitburg geht je zur Hälfte an den „Förderverein des Regino-Gymnasium Prüm e.V.“ und an die „Bitburger Tafel e.V.“