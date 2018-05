Der Fronleichnamsteppich 2018 in Gonzerath weniger

Der Fronleichnamsteppich 2018 in Gonzerath

Der Fronleichnamsteppich 2018 in Dörbach weniger

Der Fronleichnamsteppich 2018 in Dörbach

Der Fronleichnams-Teppich mit Altar vor der Peter-Zirbes-Grundschule in Landscheid. weniger

Der Fronleichnams-Teppich mit Altar vor der Peter-Zirbes-Grundschule in Landscheid.

Zehn Menschen haben zwei Tage daran gearbeitet, die alte Fronleichnamstradition in Haag fortzuführen. weniger

Zehn Menschen haben zwei Tage daran gearbeitet, die alte Fronleichnamstradition in Haag fortzuführen.

Der Altar in Longkamp, der dieses Jahr witterungsbedingt in der St.-Andreas-Kirche statt in der Bernkasteler Straße gelegt wurde